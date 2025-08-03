Громкая сенсация: "Кудровка" дебютировала в УПЛ победой над "Александрией" (видео)

"Кудровка" – "Александрия"

Реклама

"Кудровка" победила "Александрию" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок "Оболонь Арене" в Киеве завершился со счетом 3:1 .

На 18-й минуте счет встречи открыл полузащитник хозяев Андрей Сторчоус. Это первый гол "Кудровки" в УПЛ – сегодня команда с Черниговской области дебютировала в элите украинского футбола.

На 26-й минуте александрийцы сравняли счет – Сергей Булеца мастерски исполнил штрафной удар и мяч рикошетом от голкипера хозяев Антона Яшкова залетел в ворота.

Реклама

На 37-й минуте "Кудровка" снова вышла вперед. В своем дебютном матче за клуб эффектным ударом со штрафного отличился Евгений Морозко.

На старте второго тайма дебютант УПЛ увеличил свое преимущество в счете – на 53-й минуте Сторчоус оформил дубль.

Серебряному призеру прошлого сезона УПЛ пришлось доигрывать поединок вдевятером. На 76-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Кирилл Ковалец, который вышел на замену после первого тайма.

А на 87-й минуте прямую красную карточку за отмашку ногой в лицо сопернику получил Мигель Кампуш.

Реклама

Обзор матча "Кудровка" – "Александрия"

Во втором туре УПЛ александрийцы 10 августа на выезде сыграют против "Оболони", а "Кудровка" днем позже посоревнуется с "Зарей".

Ранее сообщалось, что "Александрия" выбыла из еврокубков. Подопечные Кирилла Нестеренко во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций дважды проиграли сербскому "Партизану" (0:2, 0:4).

Перед ответной игрой против "Партизана" в Белграде александрийскому клубу запретили выйти на поле с флагом Украины.