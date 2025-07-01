Громкая сенсация: "Манчестер Сити" не смог выйти в четвертьфинал Клубного чемпионата мира (видео)

"Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль" / © Associated Press

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Английский "Манчестер Сити" сенсационно проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Цитрус Боул" в Орландо завершился со счетом 3:4 по итогам экстра-таймов.

Уже на 9-й минуте встречи "горожане" открыли счет благодаря голу Бернарду Силвы.

На старте второго тайма подопечные Симоне Индзаги быстро забили два мяча – на 46-й минуте отличился Маркос Леонардо, а еще через шесть минут точный удар нанес Малком.

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Однако вскоре паритет в игре снова был восстановлен – на 55-й минуте автором результативного выстрела стал Эрлинг Холанд.

Так что основное время матча закончилось вничью 2:2 и игра перешла в экстра-таймы. На 94-й минуте за саудовский коллектив забил Калиду Кулибали.

На 104-й минуте "небесно-голубые" сравняли счет усилиями Фила Фодена.

Однако на 112-й минуте "Аль-Хиляль" забил решающий гол – в четвертьфинал свою команду вывел Маркос Леонардо, который оформил дубль.

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Обзор матча "Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль"

В четвертьфинале "Аль-Хиляль" сыграет с бразильским "Флуминенсе", который в 1/8 финала победил миланский "Интер" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, кто уже вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.