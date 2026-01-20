Громкая сенсация: "Манчестер Сити" проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд / © Associated Press

"Манчестер Сити" на выезде сенсационно проиграл "Буде-Глимту" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Аспмира" в городе Буде завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Норвежский клуб шокировал "горожан" двумя голами в середине первого тайма – Каспер Гег оформил дубль.

На старте второй половины встречи Йенс Петтер Хауге довел преимущество "Буде-Глимта" до разгромного, забив гол на 58-й минуте.

Через две минуты английский клуб сократил отставание благодаря точному удару Райана Шерки.

Однако уже на 62-й минуте команда Хосепа Гвардиолы осталась в меньшинстве – две желтые карточки и удаление в течение нескольких минут заработал Родри. Играя до конца матча вдесятером, "небесно-голубые" избежать поражения не сумели.

Обзор матча "Буде-Глимт" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Манчестер Сити" (13 очков) занимает промежуточное четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

"Буде-Глимт", который подходил к поединку с "горожанами" одним из аутсайдеров Лиги чемпионов, с 6 баллами поднялся на 26-ю строчку.

В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, "Манчестер Сити" примет турецкий "Галатасарай", а "Буде-Глимт" на выезде сыграет с мадридским "Атлетико".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.