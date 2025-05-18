Громкая сенсация: определился обладатель Кубка Англии по футболу (видео)

"Кристал Пэлас" / © Associated Press

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"Кристал Пэлас" сенсационно завоевал Кубок Англии-2024/25. В финальном матче турнира "орлы" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграли "Манчестер Сити" со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этом поединке подопечные Оливера Гласнера забили на 16-й минуте, когда Эберечи Эзе в касание замкнул прострел Даниэля Муньоса.

Команда Пепа Гвардиолы пыталась отыграться, но не использовала свои моменты. На 36-й минуте "горожане" не реализовали пенальти – Омар Мармуш с 11-метровой отметки не переиграл Дина Хендерсона.

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Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"

"Кристал Пэлас" впервые в истории выиграл Кубок Англии. Ранее клуб дважды выходил в финал турнира (сезоны 1989/90 и 2015/16), однако в обоих случаях проигрывал "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" благодаря победе в Кубке Англии также завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.