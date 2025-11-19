Громкая сенсация: три сборных из Северной и Центральной Америки вышли на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао

Сборные Панамы, Кюрасао и Гаити вышли в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

Панама выиграла группу А отбора, в последнем туре разгромив Сальвадор (3:0). Их главный конкурент, Суринам, проиграл Гватемале (1:3), и со второго места попал в межконтинентальный плей-офф.

Сборная Кюрасао сотворила громкую сенсацию, став победителем группы В, в заключительном туре сыграв вничью с Ямайкой (0:0). Ямайцы со второго места вышли в межконтинентальный плей-офф.

Сборная Гаити заняла первое место в группе С, обыграв в последнем туре Никарагуа (2:0). В другом матче Гондурас не сумел победить Коста-Рику (0:0) и выбыл из квалификации.

Панама и Гаити во второй раз в истории отправятся на Мундиаль – панамцы последний раз играли на ЧМ в 2018 году, а гаитяне еще в 1974 году. Для Кюрасао это будет дебютное выступление на чемпионате мира по футболу.

Таким образом, уже известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Еще шесть определятся по итогам плей-офф квалификации: 4 – европейского и 2 – межконтинентального. Жеребьевка плей-офф состоится 20 ноября, а матчи запланированы на март 2026 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.