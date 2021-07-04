Громкие аплодисменты, флаги и "Червона рута": как сборную Украины встречали после прилета с Евро-2020

Громкие аплодисменты, флаги и "Червона рута": как сборную Украины встречали после прилета с Евро-2020

Четвертьфиналисты Чемпионата Европы вернулись домой.

4 июля сборная Украины вернулась на родину. Накануне главная футбольная команда страны завершила выступления на Евро-2020, разгромно проиграв Англии в 1/4 финала.

В аэропорту "Борисполь" подопечных Андрея Шевченко пришли встретить болельщики и журналисты. Тысячи украинцев с национальной символикой приветствовали сборную аплодисментами и скандированием "Молодці, молодці". А в небе в это время развевались многочисленные сине-желтые флаги.

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К событию также присоединились известные звезды украинской эстрады - лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками выполнили в честь команды Гимн Украины.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в окружении игроков вышел на сцену и поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всего турнира.

"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребят за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!" - сказал Шевченко.

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После этого фанаты провели сборную Украины со сцены к автобусу, трогательно затянув "Червону руту".

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Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

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