Громкие бои и возвращение на ринг: эксклюзивная трансляция вечера бокса 6 декабря – только на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать вечер бокса в Киеве

Реклама

В субботу, 6 декабря, в Киеве состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерских компаний Top Boxing Generation и BFL Pro. Событие соберет на одном ринге ярких украинских бойцов и перспективных проспектов. Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ станет эксклюзивным транслятором этого зрелищного боксерского шоу, которое начнется в 14:00.

Главным событием вечера станет бой с участием бывшего чемпиона WBO Asia Pacific среди молодежи – Зоравора Петросяна (14-3, 6 КО). Он выйдет на ринг против турецкого боксера Фатиха Дюбюша в 20:00. Для Петросяна этот поединок является важным этапом возвращения к победному пути на профессиональном уровне, а для Дюбюша шанс громко заявить о себе на украинской арене.

В андеркарде состоится бой с участием четвертьфиналиста чемпионата мира по любительскому боксу 2025 года – Павла Иллюши. Это будет его второй поединок в профессиональной карьере, так что зрителей ждет выступление талантливого боксера, который только начинает свой путь в профессиональном боксе.

Реклама

Также болельщики увидят возвращение на ринг Александра Пилипчука (8-2, 6 KO) – боксера, хорошо известного своим агрессивным стилем и умением вести зрелищные поединки.

Кроме того, в рамках андеркарда свои бои проведут перспективные спортсмены промоутерской компании BFL Pro: Михаил Дзязько, Артем Мельник, Илья Штиль, Артем Нечипуренко, Иван Возный, Максим Жигаров, Федор Ткаченко и Игорь Розумович.

Прямая трансляция вечера бокса будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте " Киевстар ТВ Бокс ". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.