Громкий скандал на ЧМ по карате: украинку Терлюгу лишили места в финале после протеста соперницы

Украинская каратистка Анжелика Терлюга после большого скандала не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который проходит в венгерском Будапеште.

В полуфинале весовой категории до 55 кг украинка встречалась с представительницей Болгарии Ивет Горановой, которая побеждала Анжелику на двух предыдущих чемпионатах мира, а также в финале Олимпиады-2020 в Токио.

Схватка завершилась победой Терлюги со счетом 14:11, но команда Горановой подала протест из-за того, что во время поединка на табло не шел отсчет времени.

Организаторы соревнований удовлетворили апелляцию каратистки из Болгарии, приняв решение о переигровке полуфинальной схватки. Каратистки снова вышли на татами, а их поединок вернули на время 1:17 минуты со счетом 5:4 в пользу болгарки.

В повторной схватке Анжелика проиграла – 4:6. Таким образом, 31-летняя уроженка Одессы не смогла выйти в финал и будет соперничать за "бронзу".

После поединка с Горановой украинская каратистка эмоционально прокомментировала несправедливое судейство в полуфинале чемпионата мира.

"Несправедливость, в которую я просто не могу поверить! Почему так случилось?! За что?! Почему со мной?! Болгарская сторона подает протест во Всемирную федерацию карате, что был сбой часов в середине боя. То есть они весь поединок молчали и в конце, когда проиграли, решили использовать ситуацию с часами... Если бы выиграли, тоже бы так действовали?

И что делают судьи?! Они возвращают нас на татами с середины поединка, где я проигрываю 5:4. Вы можете в такое поверить? Я – нет. Они не прибавили 7 секунд в конце, они не увидели проблемы в работе человека, отвечающего за время, они просто растоптали меня своим несправедливым решением!

Когда они вернули бой, болгарская соперница убегала по углам и не хотела больше драться. Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира?! Я никогда не прощу за этот день! Это был не спорт! Это просто несправедливость! А теперь мне кто-нибудь будет говорить, иди и соберись на свой бронзовый финал?!

Да я просто ненавижу этот спорт! А теперь не нужно думать, почему карате неолимпийский вид спорта больше. Где еще может произойти такая ситуация?! Они просто нашли какую-то ошибку с таймером и заставили меня идти и снова биться, и начали со счета, где я проигрываю. Вы даже не сделали новый бой. Я сегодня никого не подвела! Я честно выиграла и должна быть в финале! У меня украли мою мечту!", – написала Терлюга у себя в Instagram.

Отметим, что Терлюга является серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио. Однако на уровне чемпионатов мира Анжелика еще не завоевывала медалей. Так что в бронзовом финале, который состоится в субботу, 28 октября, она может выиграть свою дебютную награду на ЧМ.

Читайте также:

Фьюри – Нганну: ставки букмекеров на бой "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC

"Шахтер" в первом матче с новым тренером минимально проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)

Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира