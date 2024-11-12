Громкий скандал в АПЛ: арбитра отстранили из-за унизительных слов о "Ливерпуле" и Клоппе (видео)

В Сеть попал ролик, на котором судья Дэвид Кут оскорбляет мерсисадцев и их бывшего тренера Юргена Клоппа.

Арбитра английской Премьер-лиги (АПЛ) Дэвида Кута отстранили от работы, после того как в Интернете появилось видео, на котором он пренебрежительно высказывается о "Ливерпуле" и его бывшем главном тренере Юргене Клоппе.

Об этом сообщает BBC.

На опубликованном в Сети видео 42-летний английский рефери называет мерсисайдский клуб "дерьмом", а немецкого тренера "высокомерным засранцем".

"Ливерпуль – дерьмо! Клопп? Он засранец, полный засранец. Кроме того, что он сделал со мной в матче против "Бернли" во время пандемии, он обвинил меня во лжи. Мне не интересно разговаривать с кем-то настолько высокомерным. Я сделаю все, чтобы больше никогда не разговаривать с ним", – сказал Кут в ролике, который якобы был записан прошлым летом.

На видео Кут также подчеркнул, что оно не должно попасть в публичное пространство, поскольку это может разрушить его карьеру.

Однако запись распространили в соцсетях, после чего английская судейская организация (PGMOL) сразу отстранила Кута от работы до завершения расследования. Скандальное видео проверят на предмет его подлинности. Есть вероятность, что ролик может быть подделкой или созданным с использованием искусственного интеллекта.

Premier League referee David Coote said WHATTTTT????? pic.twitter.com/TCO2CJS7ob — george (@StokeyyG2) November 11, 2024

Отметим, что еще совсем недавно, 9 ноября, Кут работал главным арбитом матча 11-го тура АПЛ сезона-2024/25 между "Ливерпулем" и "Астон Виллой", который завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

Напомним, что "Ливерпуль" лидирует в АПЛ. Подопечные Арне Слота опережают ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на пять очков.

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