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Громкий скандал в АПЛ: судьи ошибочно не засчитали гол "Ливерпуля" в матче с "Тоттенхэмом"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Громкий скандал в АПЛ: судьи ошибочно не засчитали гол "Ливерпуля" в матче с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

Решение главного арбитра повлияло на результат поединка.

Судьи матча 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" допустили ошибку и несправедливо не засчитали гол "красных" в первом тайме.

На 34-й минуте мерсисайдцы, на тот момент уже игравшие вдесятером после удаления Кертиса Джонса, забили усилиями Луиса Диаса. Но бригада арбитров во главе с Саймоном Гупером, воспользовавшись системой видеоповторов (VAR), отменила гол из-за офсайда.

На самом же деле этот гол был забит по правилам. На стоп-кадре заметно, что нога игрока "Тоттенхэма" находилась ближе к воротам, чем плечо футболиста "Ливерпуля".

Поединок завершился победой "шпор" со счетом 2:1. Решающий гол команда Юргена Клоппа пропустила на 90+6-й минуте, когда доигрывала вдевятером после того, как красную карточку в середине второго тайма получил Диогу Жота.

После завершения матча Профессиональная организация арбитров Англии (PGMOL) признала ошибку арбитров в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Оказалось, что между судьями произошло недоразумение по радиопереговорам. Видеоассистент подумал, что рефери в поле засчитал гол Диаса, а не наоборот, потому и не вмешался в эпизод.

"Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол засчитали бы благодаря вмешательству VAR, однако VAR не смог вмешаться. Мы проведем полную проверку обстоятельств, которые вызвали ошибку", – говорится в заявлении PGMOL.

После победы "Тоттенхэм" с 17 очками поднялся на второе место в АПЛ и отстает от лидера "Манчестер Сити" всего на один балл. Ливерпуль (16 пунктов) находится на четвертой позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 7 октября на выезде сыграет с "Лутоном", а мерсисайдцы днем позже в гостях встретятся с "Брайтоном".

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Дата публикации
Просмотры
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