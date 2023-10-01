Громкий скандал в АПЛ: судьи ошибочно не засчитали гол "Ливерпуля" в матче с "Тоттенхэмом"

Судьи матча 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" допустили ошибку и несправедливо не засчитали гол "красных" в первом тайме.

На 34-й минуте мерсисайдцы, на тот момент уже игравшие вдесятером после удаления Кертиса Джонса, забили усилиями Луиса Диаса. Но бригада арбитров во главе с Саймоном Гупером, воспользовавшись системой видеоповторов (VAR), отменила гол из-за офсайда.

На самом же деле этот гол был забит по правилам. На стоп-кадре заметно, что нога игрока "Тоттенхэма" находилась ближе к воротам, чем плечо футболиста "Ливерпуля".

Это может быть, на Premier League был Agenda на Liverpool and Chelsea.



Luiz Diaz не является offside, Вы можете помнить, что VAR не смотрит на Draw any Lines.



Curtis Jones не будет хранить Red card, He clearly won the Ball. #TOTLIV pic.twitter.com/B53Shwfub0 — Dennoh (@CFC_dennoh) September 30, 2023

Поединок завершился победой "шпор" со счетом 2:1 . Решающий гол команда Юргена Клоппа пропустила на 90+6-й минуте, когда доигрывала вдевятером после того, как красную карточку в середине второго тайма получил Диогу Жота.

После завершения матча Профессиональная организация арбитров Англии (PGMOL) признала ошибку арбитров в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Оказалось, что между судьями произошло недоразумение по радиопереговорам. Видеоассистент подумал, что рефери в поле засчитал гол Диаса, а не наоборот, потому и не вмешался в эпизод.

"Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол засчитали бы благодаря вмешательству VAR, однако VAR не смог вмешаться. Мы проведем полную проверку обстоятельств, которые вызвали ошибку", – говорится в заявлении PGMOL.

После победы "Тоттенхэм" с 17 очками поднялся на второе место в АПЛ и отстает от лидера "Манчестер Сити" всего на один балл. Ливерпуль (16 пунктов) находится на четвертой позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 7 октября на выезде сыграет с "Лутоном", а мерсисайдцы днем позже в гостях встретятся с "Брайтоном".

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