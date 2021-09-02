Громкий скандал в Исландии из-за сексуальных домогательств: руководство Ассоциации футбола страны ушло в отставку

Инцидент не остался в стороне и от властей государства.

Руководство Футбольной ассоциации Исландии (ФАИ) в полном составе ушло в отставку после обвинений одного из игроков национальной сборной в сексуальных домогательствах.

Инцидент случился еще в 2017 году, однако о нем стало известно только сейчас. 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоуттир рассказала, что она стала жертвой домогательств со стороны футболиста сборной Исландии.

Позже шведский "Гетеборг" сообщил, что один из его игроков обвинен за аналогичное преступление, совершенное в 2017 году. В составе клуба всего один футболист из Исландии - Колбейн Сигторссон.

После того, как об инциденте стало известно общественности, на него отреагировали в ФАИ. Глава организации Гудни Бергссон заявил, что жалоб на сексуальные домогательства со стороны футболистов они не получали, сообщает BBC.

В стране отреагировали на такое заявление призывами об отставке. Вскоре все руководство ФАИ под давлением общественности приняло решение оставить свои должности.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, комментируя ситуацию, выразила надежду, что случившееся послужит уроком футбольному миру.

31-летний Сигторссон сыграл в составе сборной Исландии 64 матча и забил 26 мячей.

Колбейн - один из лучших бомбардиров в истории своей национальной команды.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, известному футболисту Робиньо дали 9 лет тюрьмы за групповое изнасилование.

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