Громкий скандал в мировом футболе: УЕФА официально угрожает бойкотом ФИФА — какая причина

Президент УЕФА Александер Чеферин / © Associated Press

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Европейский футбольный союз (УЕФА) сообщил, что будет бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи доли прав на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

В четверг, 30 июля, УЕФА на своем официальном сайте обнародовал заявление от имени организации и 55 национальных членов-ассоциаций (включая Украину), в котором категорически отвергается предложение ФИФА о передаче долей на чемпионат мира и других турниров частным инвесторам.

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В УЕФА подчеркнули: если ФИФА не откажется от своих планов, то они не будут участвовать ни в каких ее турнирах. Кроме этого, в организации требуют отмены предложения ФИФА по привлечению частных инвесторов и предоставлению юридических гарантий недопущения подобных идей в будущем.

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"УЕФА и входящие в него 55 ассоциаций едины в своем мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА относительно передачи прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из самых больших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано тайно и доведено до одобрения без содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокая ошибка руководства, а отказ ФИФА от своих обязанностей как стража мирового футбола.

Национальным футбольным ассоциациям по всему миру теперь выдвинут ультиматум: либо смириться с необратимым захватом крупнейших футбольных соревнований, либо испытать последствия. Это не "демократическое решение", а управление запугиванием — акт принуждения, недостойный учреждения, которому доверено управление глобальным футболом.

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Но наше несогласие выходит за рамки простого соблюдения процессуальных норм. В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают долю собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением.

С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение по формату соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше служит игре, а тем, что лучше служит интересам акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первоочередная задача — максимизировать финансовую прибыль. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибыли инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не дадим этой модели легитимности. Никто не имеет морального права продавать то, что он хранит в доверительном управлении для следующего поколения.

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В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут предоставлены обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнование для частной собственности.

Никто не должен сомневаться: УЕФА и его национальные ассоциации решительно будут противостоять этим планам. Бывают моменты, когда институты оцениваются не потому, что готовы принять, а потому, на какие компромиссы они отказываются идти. Это один из таких моментов.

Некоторые вещи просто очень важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира по футболу FIFA принадлежит футболу. Так всегда будет. И пока у Европы есть свой голос, он никогда не будет продан", — говорится в официальном заявлении.

Ранее издание The Times сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

План предусматривает, что новосозданная компания будет контролировать мужской и женский Мундиали. Доли в ней будут распределены между ФИФА, частными инвесторами и национальными ассоциациями-членами ФИФА.

По информации источника, касательно этого проекта уже проводились консультации с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

В ФИФА подтвердили, что инвестиционную группу, вероятно, возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом зятя Дональда Трампа.

Каждой национальной федерации по плану будет отведена доля, предварительно оценивавшаяся в 20 миллионов долларов. Ассоциации могут распоряжаться ею по своему усмотрению, в том числе продавать для увеличения доходов.

Ожидается, что по истечении следующего президентского срока во главе ФИФА Инфантино может занять в компании руководящую роль "комиссара". Его зарплата может быть близка к 64 миллионам долларов, которые получает руководитель лиги НФЛ по американскому футболу, — это в десять раз больше, чем его доходы за последний финансовый год на посту президента ФИФА.

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