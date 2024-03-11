Громкий скандал в Серии А: тренер ударил головой игрока соперников и потерял работу (видео)

Роберто Д'Аверса был уволен с должности наставника "Лечче" после своего дерзкого поступка.

Большим скандалом закончился матч 28-го тура итальянской Серии А между "Лечче" и "Вероной". Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса после поражения своей команды со счетом 0:1 подошел к форварду гостей Томасу Анри и ударил его головой в лицо.

Футболист "Вероны" сразу же упал на газон, но затем быстро поднялся и пытался выяснить отношения с наставником "Лечче", однако его остановили одноклубники. За свою выходку Д'Аверса получил от арбитра красную карточку.

Причиной недовольства тренера "Лечче" стало то, что Анри после финального свистка спорил с игроком его команды Марином Погранчичем и якобы провоцировал того.

Lecce coach Roberto D'Aversa посетил headbutt Verona striker Thomas Henry в полном времени….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News (@footitalia1) March 10, 2024

После завершения матча Роберто принес извинения за свой позорный поступок, опубликовав сообщение на странице в Instragram.

"Я хотел бы попросить прощения у всех и одновременно коротко воспроизвести печальный и неприятный эпизод, в котором сыграл негативную роль в конце матча "Лечче" – "Верона". Я столкнулся с Анри лоб в лоб, но я не бил футболиста "Вероны" и не получил от него удар головой. Это был физический контакт, весьма отрицательный пример, неспортивное поведение, порожденное давлением и адреналином, но это меня не оправдывает", – написал Д'Аверса.

Однако руководство "Лечче" жестко отреагировало на инцидент и уволило тренера, который возглавлял клуб с июня 2023 года.

На данный момент "Лечче" идет на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 25 очков после 28 матчей. От зоны вылета команду отделяет всего один зачетный балл.

В следующем матче итальянского чемпионата "Лечче" 16 марта на выезде сыграет с худшей командой лиги "Салернитаной".

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