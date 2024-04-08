Громкий скандал в Турции: "Фенербахче" снялся с матча за Суперкубок спустя минуту после начала

Матч за Суперкубок Турции по футболу закончился почти сразу после стартового свистка. Игроки "Фенербахче" покинули поле на 2-й минуте поединка с "Галатасараем".

Таким образом "канарейки" отреагировали на отказ местной федерации футбола перенести матч за Суперкубок – "Фенербахче" просил сыграть в другую дату, поскольку 11 апреля должен провести первый поединок 1/4 финала Лиги конференций против греческого "Олимпиакоса".

В ответ "Фенербахче" устроил бойкот игры с "Галатасараем". Клуб выставил на поле юношескую команду, которая уже на первой минуте матча пропустила гол – забил Мауро Икарди. После этого футболисты "канарок" ушли с поля и больше не вернулись.

В свою очередь, "Галатасарай" начал сразу же праздновать завоевание трофея, поскольку теперь "Фенербахче" получит техническое поражение.

Затем "Галатасарай" решил провести матч против своей резервной команды, чтобы болельщики, которые приехали в другой город на игру за Суперкубок, посмотрели хоть какой-нибудь поединок.

Добавим, что этим событиям предшествовал еще один большой скандал. "Фенербахче" намеревался сняться с чемпионата Турции из-за нападения фанатов "Трабзонспора" на игроков "канарок" после матча 30-го тура национального первенства. Руководство "Фенербахче" рассматривает вариант выхода из турецкой Суперлиги.

"Сегодня, когда мы выходим на поле не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы отстаивать свои права, мы хотим подчеркнуть: не только в футболе, но и в каждой отрасли, к которой мы принадлежим, мы служим турецкому спорту всю нашу 117-летнюю историю. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанные нашим трудом. Мы разделяем национальные ценности вместе с 30 миллионами болельщиков. Мы продолжим настаивать на своем сегодня, завтра, как и вчера", – говорится в заявлении "Фенербахче" после бойкота матча за Суперкубок Турции.

Отметим, что сейчас "Фенербахче" занимает второе место в чемпионате Турции. Отставание "канарок" от лидера "Галатасарая" составляет всего два очка.

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