Громкий скандал в Турции: Моуринью получил строгое наказание за расизм и унижение арбитра

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил четырехматчевую дисквалификацию из-за расистских высказываний в адрес представителей "Галатасарая" и оскорблений четвертого арбитра поединка чемпионата Турции.

Об этом сообщила Федерация футбола Турции.

После матча 25-го тура турецкой Суперлиги против "Галатасарая" (0:0) 62-летний португальский специалист во время пресс-конференции раскритиковал поведение представителей команды соперника, которые находились на скамейке для запасных.

"Я должен поблагодарить арбитра. В той ситуации, что я вспоминал, все на скамейке для запасных соперников прыгали, словно обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, он бы показал желтую карточку Юсуфу Акчичеку на первой минуте. Мне бы пришлось заменить его на пятой минуте", – сказал Моуринью.

После этого "Галатасарай" выступил с официальным заявлением, в котором осудил высказывания Жозе, обвинив его в расизме. Клуб сообщил о намерении подать иск против португальца и обратиться с жалобой в УЕФА и ФИФА.

В то же время в "Фенербахче" встали в защиту своего тренера, заявив, что его слова были вырваны из контекста.

В итоге Федерация футбола Турции наказала Моуринью четырехматчевой дисквалификацией. Два поединка "бана" и штраф в размере 1,5 миллиона турецких лир (около 41 тысячи долларов) португалец получил за слова, которые "нарушают спортивную этику, способствуют насилию и беспорядкам и могут спровоцировать столкновения между болельщиками".

Отстранение еще на две игры и штраф 117 тысяч турецких лир (примерно 3 тысячи 200 долларов) достались Жозе за "унизительные и оскорбительные заявления в адрес четвертого арбитра".

"Фенербахче" уже готовится подавать апелляцию на решение Федерации футбола Турции касательно наказания для Моуринью.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата Турции лидирует "Галатасарай", который опережает "Фенербахче" на шесть очков.

Напомним, Моуринью возглавил "Фенербахче" летом прошлого года. Ранее Жозе работал в "Порту", "Челси", "Интере", мадридском "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэме" и "Роме", откуда его уволили в начале 2024-го.

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