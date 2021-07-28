Громкий скандал в украинском футболе: клуб Первой лиги снимается с чемпионата после стартового тура

Руководство "Альянса" анонсировало расформирование клуба после поединка с "Металлистом".

Профессиональный футбольный клуб "Альянс" снимается с розыгрыша Первой лиги. Об этом сообщил президент клуба Сергей Демченко. Решение было принято после игры первого тура против "Металлиста", которая завершилась скандалом.

"Команда снимается. Сейчас готовим все официальные письма. На матч против "Оболони" команда не поедет. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

Матч с "Металлистом" - это просто последняя капля. Оно все накладывалось, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня. Но уже все - решение обдуманное и принятое", - сказал Демченко Tribuna.com.

Что произошло в матче "Альянс" - "Металлист"

Хозяева проиграли со счетом 0:2, пропустив оба гола в концовке встречи. "Альянс" после двух удалений доигрывал поединок в вдевятером. Также арбитр назначил пенальти в ворота команды из Липовой Долины.

Как отреагировали президент и тренер "Альянса"

После матча президент сумчан Сергей Демченко жестко раскритиковал судейство и пригрозил снять команду с чемпионата.

"Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Спасибо игрокам, которые бились до последнего. Но, как мы видим, сегодня было изнасилования украинского футбола. По-другому я не могу это все назвать. Творился настоящмй беспредел: две красные карточки, пенальти. Опять сказался судейский фактор, "на высоте". Просматривал повторы, но пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь.

Будем что-то думать, может, снимать команду после первого тура, но это не футбол. Это изнасилование украинского футбола. Если не будем с этим что-то делать и будем говорить, что все хорошо, то ничего не изменится. Или меняем что-то и движемся вперед, или погрязнем в этом болоте. Мы третий сезон в футболе. Но такого, еще и при домашних трибунах, еще не было", - сказал Демченко в интервью каналам" Футбол ".

Решение руководства клуба о расформировании прокомментировал главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко.

"Если откровенно, до сих пор не верю в то, что случились, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако, это - вердикт клубного руководства, и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться", - цитирует Ярошенко Meta-ratings.com.ua.

Что на это говорят в ПФЛ

Профессиональная футбольная лига Украины (ПФЛ) уже выступила с заявлением, что "Альянс" рассматривает возможность снятия с турнира.

"Важная новость! Руководство "Альянса" действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против" Металлиста "(0:2). Футболисты команды уже размышляют над поиском новых клубов".

"Альянс" был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Липовой Долины вышла в Первую лигу, где в прошлом сезоне финишировала на 6-м месте.

В сезоне-2019/20 "Альянс" пробился в 1/4 финала Кубка Украины.

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