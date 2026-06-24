Громкий трансфер: "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ

Пьер Мунгенге / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" подписало форварда ПСЖ Пьера Мунгенге.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Контракт с 18-летним французским нападающим рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу 1 июля.

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Мунгенге родился во французском городе Эври-Куркуронн 3 января 2008 года. Начал свой футбольный путь в академии ФК "Эври", откуда впоследствии перебрался в "Вильжуиф". В 2021 году присоединился к структуре ПСЖ.

За время пребывания в академии ПСЖ выступал в юношеских командах разных возрастов. В сезоне-2025/26 зарекомендовал себя как лучший игрок ПСЖ U-19, став лучшим бомбардиром команды в Юношеской Лиге УЕФА и юношеском Кубке Франции.

В составе парижан завоевал золотые медали юношеского чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне сыграл за ПСЖ U-19 33 поединка, в которых забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

Кроме того, успел дебютировать за первую команду ПСЖ — это произошло в матче 32-го тура Лиги 1 против "Лорьяна".

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Выдающаяся результативность Мунгенге и его упорство на футбольном поле привлекли внимание тренерского штаба сборной Франции U-19, который начал привлекать его к команде.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о возвращении польского защитника Томаша Кендзеры.

Также мы рассказали, что "Динамо" объявило о подписании вратаря.

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