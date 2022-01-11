Громкий трансфер все ближе: "Шахтер" находится в шаге от подписания звездного футболиста

Клуб игрока принял условия "горняков".

Донецкий " Шахтер ", похоже, в зимнее трансферное окно может подписать талантливого футболиста амстердамского "Аякса" – Давида Нереса.

Как сообщает Meta-Ratings, нидерландцы приняли условия "горняков" по поводу приобретения 24-летнего форварда.

По имеющейся информации, переговоры почти на финальной стадии, а соглашение должно быть завершено в ближайшее время. Сам бразилец может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.

Ранее издание Goal проинформировало, что "Шахтер" готов заплатить за Нереса 17 миллионов евро с учетом бонусов. В эту сумму войдут бонусы за спортивные достижения игрока. Также дончане готовы выплатить амстердамцам 15% от суммы предстоящей перепродажи бразильца.

На Нереса также претендуют английские "Эвертон" украинца Виталия Миколенко и "Ньюкасл", а также французский "Лион";

В этом сезоне на счету нападающего 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи. На его счету также один гол и семь поединков за сборную Бразилии.

Добавим, что Нерес перебрался в "Аякс" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паулу" за 22 миллиона евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт с "Аяксом" истекает летом 2023 года.