Громко прокричал "ВСУ": Усик посвятил победу над Дюбуа защитникам Украины

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал победу над британцем Даниэлем Дюбуа.

В интервью в ринге Усик заявил, что посвящает свой триумф родине и Вооруженным Силам Украины.

"Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ", – сказал Усик.

В конце своей короткой речи Александр громко прокричал "ВСУ", на что публика "Тарчински Арены" в польском Вроцлаве отреагировала громкими аплодисментами.

Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде. Рефери остановил поединок после того, как британец во второй раз побывал в нокдауне.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

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