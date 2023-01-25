Громкое фиаско чемпиона: "Милан" сенсационно потерпел разгромное поражение в Серии А (видео)

"Россонери" ничего не смогли противопоставить "Лацио".
"Лацио" в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А разгромил "Милан" – 4:0.
Римляне отправили в ворота действующего чемпиона Италии по два гола в каждом из таймов. Уже на 4-й минуте хозяев вывел вперед Сергей Милинкович-Савич. а на 38-й минуте Маттия Дзакканьи укрепил преимущество "орлов".
Во второй половине встречи подопечные Маурицио Сарри довели дело до разгрома. На 67-й минуте Луис Альберто реализовал пенальти, а на 75-й минуте точку в матче поставил Фелипе Андерсон.
Обзор матча
- "Милан" остался на втором месте в Серии А, имея 38 очков в своем активе. "Лацио" набрал 37 баллов и поднялся на третье место.
- В следующем туре команда Стефано Пиоли примет "Сассуоло", а римляне дома сыграют с "Фиорентиной". Оба матча состоятся 29 января.
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