Громкое фиаско чемпиона: "Милан" сенсационно потерпел разгромное поражение в Серии А (видео)

"Лацио" в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А разгромил "Милан" – 4:0 .

Римляне отправили в ворота действующего чемпиона Италии по два гола в каждом из таймов. Уже на 4-й минуте хозяев вывел вперед Сергей Милинкович-Савич. а на 38-й минуте Маттия Дзакканьи укрепил преимущество "орлов".

Во второй половине встречи подопечные Маурицио Сарри довели дело до разгрома. На 67-й минуте Луис Альберто реализовал пенальти, а на 75-й минуте точку в матче поставил Фелипе Андерсон.

Обзор матча

"Милан" остался на втором месте в Серии А, имея 38 очков в своем активе. "Лацио" набрал 37 баллов и поднялся на третье место.

В следующем туре команда Стефано Пиоли примет "Сассуоло", а римляне дома сыграют с "Фиорентиной". Оба матча состоятся 29 января.

Читайте также:

"Интер" в меньшинстве сенсационно проиграл середняку Серии А (видео)

"Ювентус" в первом матче Серии А после снятия 15 очков выдал огненную "перестрелку" с "Аталантой" (видео)

Расплата за финансовые махинации: "Ювентус" официально лишили 15 очков в чемпионате Италии