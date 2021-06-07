Громкое возмущение России и поддержка мирового сообщества: реакция Сети на новую форму сборной Украины

Экипировка с картой страны вызвала невероятный резонанс в социальных сетях.

6 июня сборная Украины по футболу представила игровую форму к Чемпионату Европы-2020. Новая экипировка вызвала бурную реакцию в Сети. На форму "сине-желтых" была нанесена карта страны с Крымом, что вызвало возмущение в Российской Федерации.

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Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму украинской сборной из изображенную на ней карту страны с Крымом.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-либо политической позиции, которая отличается с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться.

Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.

В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - цитирует Свищева "Чемпионат".

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев назвал новую форму сборной Украины попыткой политизировать спорт, заявив, что Крым - территория Российской Федерации.

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины.

Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие же может иметь двойное дно.

Политика - такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации. Это не обсуждается", - цитирует Валуева "Чемпионат".

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал достойный отпор российским "экспертам", посоветовав заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна.

А их наглые требования по контурах границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же россияни оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут биться за всю Украину от Симферополя и Севастополя - до Киева, от Донецка и Луганска - до Ужгорода", - цитирует Маркевича Meta-ratings.

Также на новую форму отреагировало посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве, добавив тег "Крым - это Украина".

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!", - говорится в сообщении в Twitter.

"Нам тоже нравится!", - добавило в комментариях посольство Великобритании в Украине.

We love it too! — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021

В УЕФА уже ответили российской стороне, что новая форма сборной Украины соответствует всем требованиям, поэтому нет никаких оснований, чтобы запретить играть в ней на Евро-2020.

"Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА соответствии с применимыми правилами относительно экипировки", - приводит слова пресс-службы УЕФА Спорт-Экспресс.

Украинским болельщикам форма пришлась по душе, об этом они написали в соцсетях. Они также акцентировали внимание на лозунгах "Слава Україні - Героям слава", которыми украшен новый комплект "сине-желтых".

Збірна України з футболу презентувала нову форму



На цій формі все на місце.

І карта України включно з Кримом і Донбасом



І надписи Слава Україні - Героям Слава!



Істерикою Росії задоволений!Вірю - в них все вийде

Слава Україні! Слава нашим футболістам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0 — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021

Збірна України з футболу презентувала форму, в якій виступатиме на «Євро-2020».



Як на мене - просто чудово!



Сподіваюсь і на якісну гру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom — Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021

Форма збірної України



Не володію інформацією чи так було сплановано — та пропустивши всі адекватні терміни презентації, а до Євро менше тижня, зробили неймовірний ажіотаж!



Сподіваюсь Joma готові ✊ pic.twitter.com/723q9nbg3G — Serhiy Herts (@serhiy_herts) June 7, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної.



Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Збірна України зіграє в новій формі.



На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас фошиздами: синьо-блакитна, тризуб, гасла "Слава Україні - Героям слава!", карта України з Кримом.



Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020! pic.twitter.com/ET0h2f2zWE — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) June 7, 2021

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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