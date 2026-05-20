Громкое возвращение: "Реал" и Моуринью согласовали условия контракта

Жозе Моуринью

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью полностью согласовал условия своего контракта с мадридским "Реалом" .

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

63-летний португальский специалист подпишет с "Королевским клубом" соглашение, которое будет рассчитано до лета 2029 года.

Ожидается, что сам Жозе прибудет в Мадрид уже на следующей неделе.

Ранее Моуринью уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В сезоне-2011/12 мадридцы под его руководством выиграли Ла Лигу с рекордным показателем в 100 набранных очков и 121 забитым голом.

В этом сезоне "Реал" во второй раз подряд проиграл "Барселоне" борьбу за титул Ла Лиги. За тур до завершения чемпионата подопечные Альваро Арбелоа, которого Моуринью и заменит у руля мадридского клуба, отстают от каталонцев на 11 очков.

Ранее стало известно, что Хосеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.

