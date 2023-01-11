Двое из четырех украинцев пробились в финальный раунд квалификации Australian Open-2023

Леся Цуренко и Алексей Крутых имеют шанс сыграть в основной сетке турнира "Большого шлема".

Двое из четырех представителей Украины сумели преодолеть второй круг квалификации Australian Open-2023.

На этой стадии наша страна была представлена четырьмя теннисистами: Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая выступали в женском разряде, а Алексей Крутых – в мужском.

Цуренко за два сета разгромила Алену Большову из Испании – 1:6, 2:6. Таким образом, Леся вышла в финальный раунд отбора Australian Open, где встретится с француженкой Леолией Жанжан.

В свою очередь, Крутых хватило двух партий, чтобы победить Джанлуку Магера из Италии – 6:2, 7:6 (3). В финале квалификации украинец сразится с американцем Денисом Кудлой.

К сожалению, Снигур и Завацкая прекратили свои выступления на Australian Open-2023. Дарья проиграла матч против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии – 7:5, 6:7 (3), 3:6.

А Катарина не справилась с россиянкой Эрикой Андреевой (6:4, 3:6, 2:6), выступающей под нейтральным флагом из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Автоматически в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.

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