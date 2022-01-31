С Бесединым и Поповым: "Динамо" отправилось на второй зимний сбор

С Бесединым и Поповым: "Динамо" отправилось на второй зимний сбор

Мирча Луческу взял с собой в Турцию 28 игроков.

Киевское "Динамо" улетело на второй тренировочный сбор в Турцию.

Готовиться к весенней части сезона будут 28 футболистов. В этом списке оказались защитник Денис Попов и форвард Артем Беседин, которые длительное время восстанавливались от травм.

Также в состав "бело-синих" на турецкий сбор вошел нападающий Владислав Ванат, который первую часть нынешнего сезона провел в аренде в "Черноморце".

Состав "Динамо" на сбор в Турции

Вратари: Бущан, Бойко, Моргун

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко

Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

В Турции столичный клуб намерен провести семь контрольных матчей. В первом спарринге киевляне уже сегодня, 31 января, встретятся с болгарским "Лудогорцем". Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что накануне "Динамо" покинули два форварда - Владислав Супряга и Эрик Рамирес, которые отправились в аренду в "Сампдорию" и хихонский "Спортинг" соответственно.

На первом сборе в Испании подопечные Луческу разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), разгромили люксембургский "Расинг Унион" (4:0), победили клуб испанской Сегунды B "Реал Мурсию" (3:1) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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