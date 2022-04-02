Стал известен первый соперник "Динамо" в благотворительном антивоенном турне в поддержку Украины

Стал известен первый соперник "Динамо" в благотворительном антивоенном турне в поддержку Украины

Поединок состоится 6 апреля.

Киевское "Динамо" согласовало первый товарищеский матч в рамках благотворительного турне, целью которого является собрать средства для украинцев, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Первый контрольный поединок во время войны "бело-синие" проведут с румынским клубом "Стяуа" Бухарест. Игра запланирована на среду, 6 апреля.

"В среду (6 апреля) сыграем товарищеский матч с киевским "Динамо" на стадионе "Триумфальная арка". Начало в 20:00, это матч в рамках акции "Вместе за Украину". Я думаю, что это очень хорошая идея", - цитирует главного тренера "Стяуа" Антона Петреа Digi Sport.

Напомним, "Динамо" получило специальное разрешение полным составом выехать за пределы Украины. Столичный клуб будет играть товарищеские матчи против европейских клубов под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!", а вырученными средствами будет помогать украинцам в войне с российскими оккупантами.

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