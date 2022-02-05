Грозит дисквалификация: Ярмоленко выдвинули обвинения в нелегальной рекламе букмекеров

Украинский футболист должен дать объяснение до 18 февраля.

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко нажил себе проблемы из-за того, что рекламирует одну из букмекерских контор в Украине. Английская футбольная ассоциация выдвинула против 32-летнего украинца обвинения на своем официальном сайте.

Организация обвинила Ярмоленко в нарушении одного из своих правил, в котором говорится, что "футболистам не разрешено рекламировать или промоутировать какую-либо букмекерскую и ставочную деятельность, в которой им запрещено участвовать".

Футбольная ассоциация апеллирует к тому, что Ярмоленко запрещена вышеупомянутая деятельность как представителю английского футбола.

Андрей получил две недели (до 18 февраля), чтобы дать объяснение ассоциации. Согласно регламенту, в случае, если вина Ярмоленко будет доказана, ему грозит дисквалификация, или же денежный штраф.

Издание Evening Standard отмечает, что контракт Ярмоленко с букмекерской компанией был подписан еще по времена выступлений украинца в составе дортмундской "Боруссии", где это не было запрещено.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 поединках "молотобойцев" в АПЛ, результативными действиями не отмечался.

В настоящее время команда Ярмоленко идет 5-й в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 23 сыгранных матчей.

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