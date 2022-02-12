Грозит до 10 лет тюрьмы: чемпиона мира по боксу арестовали по подозрению в семейном насилии

Грозит до 10 лет тюрьмы: чемпиона мира по боксу арестовали по подозрению в семейном насилии

Джермалл Чарло может сменить ринг на место лишения свободы.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло арестован в Техасе по подозрению в семейном насилии.

Как сообщает Boxing Scene, 31-летний боксер обвиняется в нападении одного из членов своей семьи с причинением телесных повреждений. В настоящее время Чарло находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч долларов.

Если Джермалла признают виновным, то он может быть наказан лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Следует отметить, что раньше у американца уже были проблемы с законом. В августе прошлого года его арестовали после конфликта с официанткой в одном из баров города Сан-Антонио, однако затем с него сняли все обвинения.

В послужном списке Чарло 32 победы (22 - нокаутом) в 32 поединках. В последнем бою Джермалл в июне прошлого года решением судей победил мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля.

В сентябре 2020 года Чарло успешно защитил титул WBC в бою с украинцем Сергеем Деревянченко, выиграв единогласным судейским вердиктом.

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