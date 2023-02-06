Грозит строгое наказание: АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плей

С "горожан" могут снять очки или даже исключить из Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига (АПЛ) выдвинула "Манчестер Сити" обвинение в многочисленных нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Расследование этого дела продолжалось четыре года. Отмечается, что нарушения в финансовой отчетности и доходах были в каждом сезоне с 2009/10 до 2017/18.

По информации The Times, манчестерскому клубу грозят строгие санкции. Команду Хосепа Гвардиолы могут наказать снятием очков в чемпионате или даже исключить из АПЛ, если будут доказаны все нарушения правил финансового фэйр-плей.

"Манчестер Сити" – действующий чемпион Англии. В настоящее время "небесно-голубые" занимают вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" на 5 пунктов отстают от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко, который также имеет матч в запасе.

Напомним, в феврале 2020 года УЕФА на два сезона отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовал клуб на 30 миллионов евро.

Однако "горожане" обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и тот удовлетворил их апелляцию, отменив еврокубковый "бан" и уменьшив размер штрафа до 10 миллионов евро.

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