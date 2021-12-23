Грозит тюрьма: бывшую первую ракетку мира подозревают в финансовых махинациях

У легендарной испанской теннисистки огромные долги.

Бывшая первая ракетка планеты, многократная победительница турниров Большого шлема Аранта Санчес-Викарио может загреметь в тюрьму.

Как сообщает tennishead.net, 50-летнюю испанку обвиняют в финансовых махинациях. Якобы она вместе со своим бывшим мужем скрывала деньги, чтобы не платить долги.

Супруги задолжали 5,2 млн евро перед банком Люксембурга после того, как были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов.

Сама Аранта обвиняет во всем своего бывшего мужа. Если экс-теннисистку признают виновной, то ей грозит лишение свободы на четыре года.

Аранта Санчес-Викарио является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде. Она выигрывала Roland Garros в 1989, 1994, 1998 годах и US Open в 1994 году.

За свою карьеру испанская тенісистка завоевала 29 титулов в личном и 69 трофеев в парном разряде, где также возглавлял мировой рейтинг.

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