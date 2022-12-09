Грубо повели себя с котом: сборная Бразилии попала в скандал перед четвертьфиналом ЧМ-2022 (видео)

Скандальный инцидент произошел во время пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Хорватии.

Звезда мадридского "Реала" отвечал на вопросы журналистов, однако внезапно на стол, за которым сидели футболист и пресс-аташе сборной, залез кот.

Ситуация рассмешила журналистов, которые пришли на мероприятие. Однако пресс-аташе бразильской команды явно не обрадовался незваному гостю. Он взял кота за шкирку и сбросил его на пол.

Винисиус сначала удивился такому обращению с животным, но потом громко рассмеялся и продолжил отвечать на вопросы СМИ.

Vinicius era a la conferència de premsa i apareció un gato.



Это lo solucionó el jefe de prensa. pic.twitter.com/ywoLaNTMyo — Valentín Torres Erwerle ✍️️ (@TorresErwerle) December 7, 2022

Видео неприятного эпизода на пресс-конференции быстро разлетелось соцсетями. Многие любители футбола осудили поведение пресс-аташе "селесао" и беззаботную реакцию игрока. Некоторые из-за этого даже пожелали бразильцам быстрейшего вылета из Мундиаля.

"Жестокое обращение с котами вроде этого принесет вам 10 лет полной неудачи. Бразилия прощается не только с чемпионатом мира в Катаре, но и с шансами на ЧМ-2026 и ЧМ-2030", — написал один из фанатов в Twitter.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Хорватия – Бразилия состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Напомним, на старте плей-офф сборная Бразилии легко разобралась с Южной Кореей (4:1).

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