Грудью после навеса рабоной: в немецкой Бундеслиге забили удивительный гол (видео)

Шикарное завершение атаки.
Один из самых эффектных голов сезона был забит в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Арминией".
Уже на пятой минуте встречи австрийский полузащитник Патрик Виммер открыл счет, а на 27-й минуте он шедевральным ассистом помог своей команде укрепить преимущество.
Виммер рабоной навесил в центр штрафной на Алессандро Шопфа, который грудью отправил мяч в ближний угол ворот хозяев. В итоге "Арминия" выиграла поединок со счётом 2:0.
Виммер был признан главным героем встречи. В этом сезоне 20-летний австриец забил три гола и отличился четырьмя результативными передачами в 18 матчах Бундеслиги.
- Благодаря победе "Арминия" (21 балл) покинула зону вылета и подняться на 14 место в турнирной таблице.
- "Айнтрахт" с 28 очками находится на восьмой строчке элитного дивизиона Чемпионата Германии.
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