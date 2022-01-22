Грудью после навеса рабоной: в немецкой Бундеслиге забили удивительный гол (видео)

Грудью после навеса рабоной: в немецкой Бундеслиге забили удивительный гол (видео)

Шикарное завершение атаки.

Один из самых эффектных голов сезона был забит в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Арминией".

Уже на пятой минуте встречи австрийский полузащитник Патрик Виммер открыл счет, а на 27-й минуте он шедевральным ассистом помог своей команде укрепить преимущество.

Виммер рабоной навесил в центр штрафной на Алессандро Шопфа, который грудью отправил мяч в ближний угол ворот хозяев. В итоге "Арминия" выиграла поединок со счётом 2:0.

Виммер был признан главным героем встречи. В этом сезоне 20-летний австриец забил три гола и отличился четырьмя результативными передачами в 18 матчах Бундеслиги.

Благодаря победе "Арминия" (21 балл) покинула зону вылета и подняться на 14 место в турнирной таблице.

"Айнтрахт" с 28 очками находится на восьмой строчке элитного дивизиона Чемпионата Германии.

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