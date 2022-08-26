Группа 1+1 media будет эксклюзивно и бесплатно транслировать Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

26 августа, в пятницу, стартует Чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который организует FIVB (Международная федерация волейбола) и пройдет в Польше и Словении.

Эксклюзивным транслятором чемпионата в Украине будет общедоступный национальный телеканал УНИАН, входящий в группу 1+1 media. С соответствующим предложением к 1+1 media обратилась польская телевизионная группа Polsat, обладающая правами на трансляцию. Такие права переданы медиахолдингу на безвозмездной основе. Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, являющегося партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.

"Сейчас весь мир сплотился для поддержки Украины и украинцев и делает это на всех возможных фронтах – культурном, информационном, спортивном. В то же время мы понимаем, как важно объединяться вокруг больших спортивных событий, которые помогают болельщикам хоть немного переключаться от ужасных реалий сегодняшнего дня. Поэтому мы поддержали предложения пяти футбольных клубов в их желании бесплатно транслировать свои матчи в рамках УПЛ, несмотря на весь негатив, который сейчас адресуют в нашу сторону, в то же время мы поддерживаем предложение польских партнеров и благодарны им за такую сознательную позицию, ведь наша цель, как и цель наших партнеров, — обеспечивать максимальный бесплатный доступ к спортивному контенту. Подобный конструктивный подход мы хотели бы видеть сейчас по всем спортивным событиям", — комментируют в 1+1 media.

Первый матч, который будет транслировать телеканал УНИАН, состоится с участием украинской команды в субботу, 27 августа, в 21:30. Соперником Украины будет сборная Сербии. К слову, сначала Чемпионат мира по волейболу должен был проходить в рф. Однако, по решению Международной федерации по волейболу, россия была полностью отстранена от события. В марте 2022 года место участников сборной россии заняла сборная Украины.

В свою очередь, группа 1+1 media реализует общественно важный проект "Спортивный фронт", цель которого – концентрация усилий над темой отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в мировых соревнованиях и чемпионатах, пока идет война.