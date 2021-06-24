Группа рабочих-бездельников: посол Швеции пошутил мемом со сборной Украины после выхода в плей-офф Евро-2020

Группа рабочих-бездельников: посол Швеции пошутил мемом со сборной Украины после выхода в плей-офф Евро-2020

А польский посол решил ему ответить.

Посол Швеции Томас Тайберг решил подколоть сборную Украины за ее выход в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Отметим, что коллектив Андрея Шевченко пробился в плей-офф континентального первенства не без доли везения, а точнее — благодаря шведам и испанцам.

В связи с этим, Тайберг на своей странице в Twitter выложил мэм, где изобразил игроков "сине-желтых", как рабочих-бездельников. Они становятся в кругу и смотрят, как работает другой. В этом случае им является шведы.

"Всегда рады быть полезными", — подписал картинку дипломат.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Интересно, что пост сразу же прокомментировал другой картинкой посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он прикрепил фото польского футболиста Камила Глика с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.

Новости мира: посол Швеции в Украине пошутил в соцсети над украинской сборной

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