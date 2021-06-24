Группа рабочих-бездельников: посол Швеции пошутил мемом со сборной Украины после выхода в плей-офф Евро-2020

А польский посол решил ему ответить.
Посол Швеции Томас Тайберг решил подколоть сборную Украины за ее выход в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.
Отметим, что коллектив Андрея Шевченко пробился в плей-офф континентального первенства не без доли везения, а точнее — благодаря шведам и испанцам.
В связи с этим, Тайберг на своей странице в Twitter выложил мэм, где изобразил игроков "сине-желтых", как рабочих-бездельников. Они становятся в кругу и смотрят, как работает другой. В этом случае им является шведы.
"Всегда рады быть полезными", — подписал картинку дипломат.
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
Интересно, что пост сразу же прокомментировал другой картинкой посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он прикрепил фото польского футболиста Камила Глика с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".
June 23, 2021
- Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.
- Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.
- Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.
Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.