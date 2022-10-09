"Группа смерти" для "сине-желтых": Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024

"Сине-желтые" были посеяны из третьей корзины.

Сборная Украины узнала имена соперников по квалификационному раунду Чемпионата Европы 2024 года .

Во время процедуры жеребьевки, которая состоялась 9 октября в немецком Франкфурте-на Майне, наша национальная команда была в третьей корзине.

Волей жребия "сине-желтые" попали в группу С, где их соперниками станут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Вашему вниманию также полные результаты жеребьевки квалификации Евро-2024.

Регламент отбора Евро-2024 и даты финального турнира

На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Напомним, сборная России пропустит следующий чемпионат Европы. Команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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