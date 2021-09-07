Группа Украины в отборе на ЧМ-2022: Казахстан создал новую сенсацию, Франция обыграла финнов

Группа Украины в отборе на ЧМ-2022: Казахстан создал новую сенсацию, Франция обыграла финнов

"Сине-желтые" вернулись на второе место группы D.

7 сентября состоялись матчи 6-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 в группе D, где выступает сборная Украины. Сборная Франции дома победила Финляндию - 2:0, а Босния и Герцеговина не смогла обыграть Казахстан - 2:2.

Победу команде Дидье Дешам над финнами принес Антуан Гризманн: нападающий мадридского "Атлетико" забил по голу в каждом из таймов.

Другой матч нашей группы получился невероятно драматичным. Казахстан в начале второго тайма вышел вперед - отличился Исламбек Куат. Хозяева отыгрались усилиями Миралема Пьянича, который реализовал пенальти.

В конце основного времени Лука Мена вывел хозяев вперед, однако в компенсированное время Бахтиер Зайнутдинов сравнял счет ударом со штрафного - 2:2.

После этих результатов Украина (5 баллов) вышла на второе место в группе D. Первой идет Франция (12 очков). Далее расположились Финляндия (5), Босния и Герцеговина (3) и Казахстан (3).

Украина пропускала 6-й тур отборочного турнира. В следующем матче квалификации "сине-желтые" 9 октября сыграют на выезде против Финляндии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку