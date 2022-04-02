Грушин завоевал первую медаль Украины в греко-римской борьбе на Чемпионате Европы-2022

Борец из Волновахи стал бронзовым призером чемпионата.
Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы-2022 в Будапеште.
Грушин выступает в весовой категории до 63 кг. В стычке за бронзу украинец одолел немца Этьена Кинсингера.
Это первая медаль взрослого чемпионата Европы для Грушина. Золото в этом весе получил грузин Лери Абуладзе, выбивший Грушина в 1/4 финала.
Ранее его жена Алина Грушина-Акобия стала чемпионкой Европы.
Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы и осталась в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.
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