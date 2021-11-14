Грусть для Луческу: футболист "Динамо" травмировался в матче за сборную в квалификации к ЧМ-2022

Грусть для Луческу: футболист "Динамо" травмировался в матче за сборную в квалификации к ЧМ-2022

Словенец Беньямин Вербич не смог доиграть первый тайм встречи с Кипром.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич получил травму в поединке заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Кипра.

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27-летний футболист вышел в стартовом составе, но получил повреждение и на 29-й минуте попросил замену.

О характере повреждения Вербича и сроках восстановления станет известно позже.

В этом сезоне словенец сыграл за "Динамо" 9 матчей во всех турнирах, отличившись голом и результативной передачей.

Словения дома обыграла Кипр со счетом 2:1 . Национальная команда Вербича финишировала четвертой в своей отборочной группе, а киприоты стали пятыми.

. Национальная команда Вербича финишировала четвертой в своей отборочной группе, а киприоты стали пятыми. Выиграла группу H и завоевала прямую путевку на мундиаль Хорватия - в решающей очной встрече "клетчатые" одолели Россию. Теперь сборная страны-агрессора сразится в стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве.

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Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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