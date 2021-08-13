"Грустит, что ее фото использовали в антиукраинской пропаганде": в Минобороны отчитались о встрече с Магучих

"Грустит, что ее фото использовали в антиукраинской пропаганде": в Минобороны отчитались о встрече с Магучих

В ведомстве заявили, что в этом вопросе поставлена точка.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее состоялась встреча с бронзовой призеркой Олимпийских игр-2020 в Токио по прыжкам в высоту Ярославой Магучих, на которой обсуждались скандальные фото спортсменки с российской соперницей Марией Ласицкене, сделанные после завершения выступлений в столице Японии.

"10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины! Каждая из них - это огромный повод для гордости.

Теперь, как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло.

Грустит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине.

Теперь, что касается буквы закона. Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения.

Действия или бездействия всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми. Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству проводится работа с непосредственным руководителем.

Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - написала Маляр в Facebook.

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

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