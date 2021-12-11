Грустить нет причин: экс-футболист "Шахтера" устроил вечеринку после крушения своей команды

Грустить нет причин: экс-футболист "Шахтера" устроил вечеринку после крушения своей команды

Футболист попал в скандальную ситуацию.

В рамках последнего тура чемпионата Бразилии Гремио выиграл у "Атлетико" Минейро (4:3), однако этой победы не хватило, чтобы остаться в высшей лиге Бразилии в следующем сезоне.

Несмотря на это, полузащитник "Гремио" Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер", похоже, не очень скучал и устроил дома вечеринку после этого поединка.

Об этом сообщает журналист Леннон Хаас в Twitter.

Fonte me informa que Douglas Costa teria pasó a noite, até amanhecer, fazendo "festa" después rebaixamento do Grêmio.



"Festa" teria em uma mansão em Porto Alegre.



"Dando muita risada, com se nada tivesse acontecido.", me disse a fonte. pic.twitter.com/q5XREeimaN — Lennon Haas (@haas_lennon) December 10, 2021

По информации источника, бразилец много шутил, веселился и не грустил, что Гремио вылетел из высшего дивизиона.

Футболист, права на которого принадлежат "Ювентусу", отличился победным голом в сумасшедшем матче, однако не спас свою от позорного вылета из элиты.

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