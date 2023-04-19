Грустное дежавю: Свитолина не смогла преодолеть первый круг турнира ITF в Португалии

Элина проиграла три из четырех матчей после возвращения из декрета.

Украинская теннисистка Элина Свитолина остановилась в первом круге турнира ITF W100 в португальском Оэйраше.

На старте соревнований 28-летняя украинка уступила Кларе Тайсон из Дании – 6:2, 6:7, 4:6.

Матч длился 2 часа 32 минуты. Во втором сете Свитолина не реализовала матчбол на подаче соперницы при счете 5:4 в свою пользу.

Для Свитолиной это был третий турнир после годовой паузы, связанной с беременностью и рождением ребенка. На предыдущих соревнованиях в швейцарском Кяссо она прекратила выступления во втором раунде, не справившись с бельгийкой Александрой Игнатик. Интересно, что в том матче украинка тоже не реализовала матчбол.

В начале апреля Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декрета. На старте турнира серии WTA 500 в американском Чарльстоне украинка в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

В середине апреля Элина одержала первую победу после возвращения из декрета. В первом круге турнира в Швейцарии звезда украинского тенниса уверенно обыграла румынку Елену-Габриэлу Руссе.

Напомним, в середине октября прошлого года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Девочке дали имя Скай.

Читайте также:

Сборная Украины по теннису не смогла выйти в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером (фото)

"Это просто политика?": Долгополов эмоционально отреагировал на казнь россиянами украинского пленника