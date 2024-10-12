Грузинские болельщики спели хит о Путине на матче Лиги наций против Украины (видео)

Фанаты сборной Грузии напомнили о своем отношении к российскому диктатору.

Фанаты сборной Грузии спели знаменитый хит "Путин – х**ло" на матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Украины.

Поединок состоялся 11 октября на стадионе "Enea Arena" в польском городе Познань и завершился победой украинцев со счетом 1:0.

Во время матча грузинские болельщики на трибунах громко скандировали "Путин – х**ло". Таким образом, они поддержали украинцев и выразили свое пренебрежительное отношение к президенту РФ Владимиру Путину, который продолжает вести захватническую войну против Украины.

Georgian fans singing "putin huylo" pic.twitter.com/eVDXEFRlVL — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) октябрь 11, 2024

Отметим, что припевку "Путин – х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.

Победа над Грузией стала для украинцев первой в этом розыгрыше Лиги наций. Команда Реброва стартовала в турнире поражениями от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

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После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1 Лиги наций, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, опережающая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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