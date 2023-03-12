Грузинский боец UFC разбил российского экс-чемпиона и прокричал "Слава Украине!" (видео)

Грузинский боец легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили одержал победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся в Лас-Вегасе.

Двалишвили доминировал над бывшим чемпионом промоушена из РФ на протяжении всего поединка. От мощных ударов грузина до пятого раунда правый глаз россиянина заплыл масштабной гематомой.

В итоге судьи единогласно отдали победу Двалишвили – 50:45, 50:45, 50:45.

Сразу после завершения боя Мераб в октагоне выступил с мощной речью, в которой призвал остановить войну РФ против Украины.

"Благодарю всех грузин, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильные. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. ! Я против войны", – заявил Двалишвили.

Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' pic.twitter.com/wfUHEHjT0O — XcellentMMA (@XcellentMMA) 12 марта 2023

Отметим, что перед поединком Двалишвили высказался о причинах вражды с Петром Яном.

"У меня есть много причин для вражды с Яном. Во-первых, этот поединок – не просто бой. Для меня это личное. Он из России, я из Грузии. Все мы знаем, что россияне делают сейчас в Украине и что они сделали в Грузии. Россия – не демократическое государство. Я знаю, что хочу победить ради моего народа. Меня очень сильно поддерживают в моей стране и Украине", – сказал Двалишвили.

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