Грузинский паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио и сломал ему ребро

Происшествие перед стартом соревнований.
За неделю до старта Паралимпиады-2020 в одной из гостиниц Токио случился конфликт между будущим участником Игр и 60-летним охранником заведения.
Инициатором происшествия стал 34-летний грузинский дзюдоист Звиад Гогочури. Он вместе со спортсменами-соотечественниками находился в отеле на карантине из-за выявленного в команде коронавируса.
Охранник сделал им замечание, так как они слишком шумно себя вели. После этого дзюдоист толкнул сотрудника отеля, тот упал и сломал ребро, сообщает Kyodo News.
Позже грузинский паралимпиец был задержан полицией. Ожидается, что его отстранят от выступления на соревнованиях в Токио.
- Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября.
- Всего на Играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
- Гогочури - паралимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Он выступает в весовой категории до 100 кг.