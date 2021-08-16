Грузинский паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио и сломал ему ребро

Грузинский паралимпиец напал на охранника гостиницы в Токио и сломал ему ребро

Происшествие перед стартом соревнований.

За неделю до старта Паралимпиады-2020 в одной из гостиниц Токио случился конфликт между будущим участником Игр и 60-летним охранником заведения.

Инициатором происшествия стал 34-летний грузинский дзюдоист Звиад Гогочури. Он вместе со спортсменами-соотечественниками находился в отеле на карантине из-за выявленного в команде коронавируса.

Охранник сделал им замечание, так как они слишком шумно себя вели. После этого дзюдоист толкнул сотрудника отеля, тот упал и сломал ребро, сообщает Kyodo News.

Позже грузинский паралимпиец был задержан полицией. Ожидается, что его отстранят от выступления на соревнованиях в Токио.

Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Всего на Играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Гогочури - паралимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Он выступает в весовой категории до 100 кг.

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