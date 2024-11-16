Грузия – Украина: обнародованы стартовые составы на матч Лиги наций

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Грузии и Украины, который состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Батуми-Арена" в Батуми.

Грузия: Мамардашвили, Лочешвили, Кашия, Кверквелия, Шенгелия, Какабадзе, Кочорашвили, Китейшвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Зивзиваде

Запасные: Лория, Гугешашвили, Гочелейшвили, Гвелесиани, Каландадзе, Лобжанидзе, Квеквескири, Меквабишвили, Цитаишвили, Давиташвили, Микаутадзе

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Назаренко, Крыськив, Зинченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Яремчук

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Грузия – Украина доступна на нашем сайте.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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