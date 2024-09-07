Грузия уничтожила Чехию в стартовом матче Лиги наций в группе сборной Украины (видео)

Сборная Грузии разгромила команду Чехии в домашнем матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок квартета B1 в Тбилиси завершился со счетом 4:1 .

Хозяева вышли вперед на 33-й минуте – пенальти реализовал Хвича Кварацхелия.

После перерыва Грузия довела дело до разгрома – точными ударами отличились Гиорги Чакветадзе, Жорж Микаутадзе и Гиорги Кочорашвили.

Чехи сумели ответить лишь голом Лукаша Калваха на 80-й минуте встречи.

Обзор матча Грузия – Чехия

В другом матче стартового тура этого квартета сборная Украины в Праге сыграет против Албании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Албания доступна на нашем сайте.

Во втором туре Грузия 10 сентября на выезде встретится с Албанией, а Украина в тот же день сразится с Чехией.

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