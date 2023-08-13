Грядет мегатрансфер: ПСЖ принял предложение из Саудовской Аравии по Неймару – СМИ

Бразилец уже в ближайшее время может перебраться в "Аль-Хиляль".

Звездный форвард ПСЖ Неймар в скором времени может стать игроком саудовского "Аль-Хиляля".

Как сообщает RMC Sport, клубам удалось договориться о трансфере 31-летнего бразильца. Парижан устроила сумму, которую саудовский клуб предложил за футболиста.

По информации источника, Неймар также согласен продолжить карьеру в Саудовской Аравии, но "Аль-Хиляль" пока еще ждет подтверждения игрока. Клубы уверены, что трансфер состоится.

Также отмечается, что на решение бразильца рассмотреть предложение "Аль-Хиляля" повлиял его разговор с новым главным тренером ПСЖ Луисом Энрике, который дал понять Неймару, что не рассчитывает на него.

Потенциальный переезд форварда на Ближний Восток также подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он сообщил, что "Аль-Хиляль" сделал "огромное" предложение Неймару, чтобы бразилец согласился на этот трансфер.

Ранее сообщалось, что Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" якобы готов был предложить нападающему контракт на три года с зарплатой 250 миллионов евро за сезон, что сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Неймар выступает в составе ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

За парижский клуб бразилец сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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