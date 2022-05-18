Грядет трансферная бомба: лучший футболист мира согласовал контракт с "Барселоной"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски близок к переходу в каталонскую "Барселону".

Польский нападающий, который в 2021 году был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, согласовал условия личного контракта с "сине-гранатовыми".

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Никола Скира.

По его информации, 33-летний бомбардир мюнхенцев договорился с руководством "Барселоны" о подписании соглашения, которое будет рассчитано до 2025 года.

Теперь каталонский и мюнхенский клубы должны согласовать между собой переход звездного голеадора. Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет получить за форварда около 40 млн евро.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии". В этом сезоне поляк забил 50 голов и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Его контракт с чемпионами Германии заканчивается летом 2023 года.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Манчестер Сити" за сумасшедшие деньги договорился о трансфере звездного нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

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