Гутцайт на примере драки "Миная" в Турции предостерег от допущения россиян и белорусов к Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт прокомментировал массовую драку между футболистами закарпатского "Миная" и российского "Шинника", которая произошла во время сборов команд в Турции.

Гутцайт подчеркнул, что эта ситуация доказывает ошибочность возможного решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

По его словам, это создаст опасность как для украинских спортсменов, так и для представителей стран-агрессоров.

"13 февраля 2023 года во время тренировочных сборов произошла драка между нашими футболистами ужгородского "Миная" и игроками ярославского "Шинника", которые проживали в одном отеле.

6 декабря 1956 года в рамках XVI Летних Олимпийских игр в городе Мельбурн (Австралия) состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Стычка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков.

Что хотят увидеть те, кто рассматривает вопрос о допущении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и Олимпийские игры-2024? Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессоров?", – написал Гутцайт на своей странице в Facebook.

Он добавил, что позиция Украины относительно возвращения РФ и Беларуси к международным спортивным состязаниям не изменилась.

"Наша позиция неизменна: спортсмены стран-агрессоров должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", – резюмировал Гутцайт.

Ранее МОК сообщил, что окончательное решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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