Гутцайт рассказал о возобновлении спортивных соревнований в Украине и борьбе с РФ на санкционном фронте

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возобновление в условиях войны с Россией внутренних чемпионатов разных видов спорта, а также работу над полным запретом на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

В частности, министр рассказал детали проведения чемпионата Украины по футболу-2022/23. Старт нового сезона УПЛ намечен на 23 августа.

"К сожалению, все соревнования будут проходить в Украине без зрителей. Чтобы во время войны не было много скоплений людей на спортивных мероприятиях. Основное - это соблюдение правил безопасности. То есть до матча мы отрабатываем с военной администрацией условия проведения, на каких сооружениях, где, чтобы рядом было убежище, чтобы оно было в радиусе 500 м. Это касается всех спортивных мероприятий: футбол, баскетбол или волейбол... Мы же возобновили все внутренние чемпионаты, поэтому нужно будет пройти все условия, без которых не будут проводиться наши чемпионаты, в частности УПЛ, которая начнется 23 августа.

Сможем ли смотреть по телевидению? Конечно. Сейчас отрабатываем с Ассоциацией. Мы отрабатываем для наших телезрителей, чтобы они смотрели эти матчи", - сказал Гутцайт.

Также министр вспомнил невероятные успехи украинских спортсменов во время войны и подчеркнул, что вместе со спортивными федерациями прилагает все усилия, чтобы не допустить атлетов стран-агрессоров к международным соревнованиям.

"Нас удивляют наши спортсмены. В такое сложное время для нас очень важен спортивный фронт, чтобы были победы и все видели украинский флаг, наших спортсменов, стоящих на пьедестале, рассказывающих о происходящем, которые говорят всему миру "Стоп войне".

Мы каждый день работаем, чтобы россиян и белорусов не допускали к соревнованиям. Каждая федерация работает на своем уровне. И я как президент федерации фехтования тоже работаю на своем уровне, чтобы фехтовальщики РФ не появлялись на международной арене. Потому что у них есть желание появиться под нейтральным флагом. И мы работаем над тем, чтобы не видеть россиян даже под нейтральным флагом. Пока не кончится война, чтобы мы не видели их на международных соревнованиях. Это очень важно на нашем дипломатическом спортивном фронте общаться с федерациями, показывать им видео, показывать фото происходящего, сколько разрушено спортивных арен, площадок, стадионов, сколько уже погибло наших спортсменов, сколько спортсменов защищают нашу страну", - резюмировал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов и тренеров убили рашисты.

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