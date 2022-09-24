Гутцайт: среди освобожденных из плена украинских воинов – трое спортсменов

В среду, 21 сентября, Украина вернула из российского плена 215 военных. Среди них было несколько спортсменов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что среди освобожденных недавно украинских пленников были спортсмены.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Эти дни полны хороших новостей, ведь Украина вернула пленных воинов. Среди освобожденных Героев — трое спортсменов. Тренер по кикбоксингу WAKO — Александр Немков, президент РК Азовец, экс-игрок Национальной сборной команды Украины по регбилигу — Анатолий Егоров, чемпион Украины по стрельбе среди Оружий Украины, член сборной команды Львовской области по армрестлингу – Артем Каширин", – отметил он.

Гутцайт поблагодарил всех, кто причастен к тому, что этот обмен состоялся.

"Мы помним обо всех наших защитниках и защитницах. Вместе боремся за их скорейшее возвращение домой", — добавил министр.

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Так, украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме до окончания войны.

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